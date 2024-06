Luísa Sonza revelou em entrevista à Rádio Gaúcha que irá construir uma casa para Anilda Castoldi, 81 anos, manicure e cabeleireira de Roca Sales que perdeu sua residência na enchente do Rio Grande do Sul .

A cantora também mencionou que irá auxiliar Norma, 89 anos, vizinha de Anilda. O reencontro das duas em meio aos escombros na cidade do Vale do Taquari viralizou nas redes sociais e emocionou Luísa.

"Ela lembra muito a minha avó (que também é cabeleireira)", comentou Luísa, destacando ainda o sotaque de descendente de alemães como uma característica em comum.

A artista, juntamente com seu pai, está organizando a construção das novas casas. Anilda já havia recebido um terreno através de uma campanha de voluntários. "Vamos conseguir colocar uma do lado da outra", informou Luísa sobre as novas residências das vizinhas.

Reencontro das senhoras

No vídeo do reencontro, elas relatam que viveram 40 anos próximas, mas agora estão distantes. Anilda está atualmente abrigada no porão da casa de uma irmã, enquanto Norma mora com um dos filhos em uma casa alugada. As duas já enfrentaram três enchentes: em setembro e novembro de 2023 e em maio deste ano. A última foi a mais devastadora, destruindo quase todo o bairro onde viviam. Apenas uma casa ficou de pé.

"Demoraram a vida inteira para construir e, com 80, 90 anos, viram tudo destruído", lamentou Luísa.

Nascida em Tuparendi, Rio Grande do Sul (a 504 km de Porto Alegre), Luísa é uma das organizadoras do festival beneficente "Salve o Sul", que ocorrerá neste fim de semana em São Paulo, com toda a arrecadação destinada às vítimas da enchente.