Whindersson Nunes recorre a Luísa Sonza para lidar com críticas e polêmicas

Na madrugada desta quarta-feira (05), Whindersson Nunes recorreu às redes sociais para mostrar um diálogo que teve com sua ex-esposa, Luísa Sonza . No conteúdo compartilhado, o influenciador, que recentemente revelou ter enfrentado momentos difíceis, pediu apoio à cantora ao revelar que estava sendo atacado nas redes sociais.

“Está poderosa, não é mesmo, baitola [ Luísa Sonza ]. A partir de agora, estreia meu novo show, Efeito Borboleta, no meu canal do Youtube, às oito da noite. Assista e compartilhe sua opinião. Tenho recebido muitas críticas na internet, nas redes sociais”, compartilhou ele em uma mensagem destinada à cantora de “Principalmente Me Sinto Arrasada”. Ao ser questionado sobre o motivo, Whindersson Nunes explicou: “Alguns simplesmente estão me atacando”.

Tentativa de suicídio

No domingo passado (02), em meio às controvérsias envolvendo Neymar Jr. e a privatização das praias brasileiras, Whindersson Nunes fez uma longa declaração em suas plataformas digitais. No comunicado postado pelo influenciador, ele falou abertamente sobre sua experiência de tentativa de suicídio, e revelou ter sido vítima de abuso sexual durante a infância.

O comediante revelou que ficou chocado com uma notícia que encontrou nas redes sociais. “Naquele dia em questão, para esclarecer, eu não estava deprimido, não era um momento de polêmica no Twitter, não era um momento de desabafo, era apenas um dia comum, mas fiquei incomodado com uma notícia que vi aqui no Twitter, naquela época ainda era chamado assim”, comentou.

Após descrever sua tentativa de suicídio, Whindersson Nunes compartilhou os instantes seguintes: “Decidi tomar um banho, parei para refletir, não fiquei apavorado, mas fiquei bem pensativo por vários meses, disse muitas asneiras, perambulei por aí, mas sempre com a consciência de que tudo de positivo que vivi, não teria sido possível se aquela tentativa tivesse dado certo. Todas as boas ações que realizei e pelas quais me orgulho só foram possíveis porque ainda estou aqui presente”.

