Reprodução/Instagram O cantor anunciou que irá se ausentar das redes sociais

O cantor Lucas Lima utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (7) para desabafar sobre as recentes suposições de que ele não aproveitava a vida devido ao seu casamento com a cantora Sandy. Na publicação no Instagram, ele traz um vídeo de quando foi em um casamento em 2022, e faz uma reflexão de como nada mudou na maneira como ele age desde o término do relacionamento.



Na legenda, Lucas escreve: "Olha como o sorriso tá diferente, mais aberto… que homem livre… sem as amarras da ex… finalmente se divertindo, mostrando quem ele realmente é, vivendo pela primeira vez… só que em 2022, num casamento de amigos e com a então esposa dando risada e se divertindo junto."

Lucas afirma que nunca escondeu ou ficou amarrado nas suas atitudes por ser marido de Sandy. Ele ainda afirma: "Eu postei nos stories na época. Mas na época não dava pra usar isso pra falar mal da Sandy."

"É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre pra bater na mulher, sempre culpando a mulher", continua o artista.



"Eu tô feliz, a Sandy tá feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor, um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor", afirma.

Nos comentários, os seguidores aplaudiram a atitude de Lucas em defender a ex-esposa: "Ah que linda sua atitude de defender a Sandy, como bem disse para mulher é sempre mais difícil", afirma uma seguidora. Outra completa: "Agora tu arrasou mano!!! Para falar mal de mulher o dedo ferve, para defender ou colocar as pessoas no lugar delas, são poucos!!"

Entenda

Após ter declarado que passaria o Dia dos Namorados solteiro, Lucas Lima voltou a repercutir nas redes sociais por conta da “solteirice” depois do divórcio de Sandy. O músico, dessa vez, resolveu rebater um comentário ácido que recebeu durante a última quarta-feira (5).

“O ex-marido da Sandy foi lá no São João da Thay eu fico pensando quantas chances esse moço perdeu de ser apenas uma mini celebridade normal aproveitar um boca livre numa festa. Uma bobagem apenas porque Sandy é discreta e quer se preservar”, escreveu a jornalista Larissa Martins, através do X, antigo Twitter.

Embora esteja no evento organizado pela influenciadora Thaynara OG, Lucas Lima não concordou com a publicação, que ainda citava o antigo relacionamento dele com Sandy. Também por meio do X, o artista fez questão de rebater o comentário. “Que baita besteira tu escreveu”, respondeu o musicista.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp