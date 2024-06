Reprodução: Instagram Casal postou vídeo especial em homenagem ao Dia dos Namorados

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso relembraram 5 momentos importantes de seu relacionamento na tarde desta sexta-feira (7). Em comemoração ao Dia dos Namorados, o casal publicou um vídeo especial de situações inusitadas entre eles.

Um dos momentos mais engraçados que marcam a relação do casal de artistas diz respeito ao dia do casamento deles. De acordo com Ewbank e Gagliasso, o atr teria casado enquanto estava bêbado e, além disso, o padre que conduziu a cerimônia também apresentava sinais de embriaguez.

"Bruno já casou bêbado. O padre [...] bêbado também. Você acredita que o padre me chamou de Pâmela que é a minha prima? No meio da cerimônia o padre fala 'Pâmela, você aceita se casar com o Bruno?' Aí eu falei: 'É Giovanna!', aí ele: 'Bruno, você aceita se casar com Pâmela?' O Bruno na hora falou: 'Deixa Pâmela mesmo'", contou ela.

Segundo o ator, o padre teria confundido a apresentadora com sua prima devido ao fato de Pâmela ter levado o cerimonialista até o casamento.

