A cantora, compositora e atriz Sandy Leah, de 41 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (6) para contar que fez a segunda viagem sozinha desde que se separou do também cantor Lucas Lima, de 41. "Teve perrengue, teve extravio de mala, voos cancelados e pouco sono".







A filha de Xororó foi aos Estados Unidos para acompanhar o show de uma das ídolas, a artista Sarah McLachlan. "Dessa vez, escolhi LA [Los Angeles, Califórnia] só porque eu queria ver o show da minha ídola de adolescência. E como valeu a pena! Foi meu terceiro show dela e admiro cada vez mais", entregou.







"Teve perrengue, teve extravio de mala, voos cancelados, pouco sono, comida boa, ótimos encontros, teve dia de fazer quase nada. Tudo acontece exatamente como tem que acontecer. E aqui estou eu com mais vivências lindas para me construir, me constituir, me ensinar sobre mim e sobre o que é a vida. Bora lá, vida linda", acrescentou.





A ex-mulher de Lucas Lima, que recebeu críticas após ter ido ao São João da Thay, ainda garantiu que pretende fazer outras viagens solo. Para ela, é "precioso" fazer expedições com a própria companhia. A cantora já havia praticado a experiência em março deste ano, quando foi à Dinamarca.





"Acabei de voltar da minha segunda viagem solo. Não vou fazer textão, porque não precisa; porque já entendi que isso agora já é parte da minha vida. Vou ter que fazer com alguma frequência, já que se tornou algo precioso para mim", explicou Sandy.

