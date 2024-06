Reprodução/Instagram Sabrina Sato revela se o namorado, Nicolas Prattes, é ciumento

Sabrina Sato abriu uma caixinha de perguntas nos Stories do Instagram nesta quarta-feira (5) para conversar com os fãs e deu detalhes sobre a vida pessoal. O tema de uma das dúvidas dos internautas foi "ciúmes", e a apresentadora falou sobre a relação com o atual namorado, Nicolas Prattes, a filha e a mãe.

"O que você faz quando as pessoas têm ciúmes de você?", questionou um seguidor. "Gente, ninguém sente ciúme de mim", revelou Sabrina.

"Nem Zoe, nem Nicolas, nem dona Kika. Ninguém tem ciúme de mim, é sério. Acho ótimo, mas ninguém tem", garantiu ela.

Recentemente, Sabrina abriu o álbum de fotos do fim de semana ao lado de Nicolas e da pequena Zoe, sua filha do casamento com Duda Nagle. Em um dos registros, a menina e o padrasto posam abraçados para a foto, enquanto exibem seus skates. Outros familiares da apresentadora também curtiam o passeio, entre eles, dona Kika. Veja os cliques:

