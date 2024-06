Reprodução: Instagram Maíra Cardi contou em podcast que mexeu no celular do marido por ciúmes

A influenciadora Maíra Cardi contou na última terça (5) que entrou nas redes sociais do marido Thiago Nigro e deletou todos os perfis de mulheres que o empresário seguia no Instagram.

Em entrevista ao PodCats, a blogueira explicou como e quando deixou de seguir as mulheres que o marido seguia na rede social. “Quando ele foi [ao Legendário], ele não pôde levar celular, eu quem fiquei com o celular. Muito tempo, não tinha nada para fazer [..] Fiz a limpa no Instagram dele. Excluí uma galera e as que não podia excluir silenciei tudo. Você olha o feed dele e é só menino, 100%” revelou ela.

Leia também Maíra Cardi choca ao reativar perfil nas redes sociais

Ao contar para Thiago Nigro a atitude que tomou, o empresário apenas riu e não devolveu a limpa que Maíra Cardi fez. Os dois assumiram o relacionamento em março de 2023, tempos depois de a influenciadora se separar de Arthur Aguiar e o empresário terminar o casamento com a ex Camila Ferreira.

Em agosto do mesmo ano, Maíra Cardi e Thiago Nigro se casaram no civil. Nas redes sociais do casal, eles dividem os momentos que passam juntos com os seguidores. Recentemente, os dois reveleram que pretendem adotar uma criança.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.