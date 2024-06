Reprodução/Instagram Luana Piovani critica ex-marido de Karoline Lima: 'Militão de quinta'

Nesta quinta-feira (6), Luana Piovani resolveu criticar Éder Militão devido à briga pública dele com a ex-esposa, Karoline Lima. Assim como a atriz, a influenciadora estava no processo de ser proibida de citar o nome do ex nas redes sociais.

O pedido do jogador do Real Madrid foi negado pela Justiça e comemorado tanto pela mãe de Cecília quanto por Piovani.

"A Karoline vai se manter contando as verdades a respeito do ex-marido, esse Militão de quinta, na internet", disse ela nos Stories do Instagram.

Nos vídeos, a famosa comentou o próprio processo com o ex-marido, Pedro Scooby, que também entrou na Justiça para impedir que ela fale dele nos perfis. "Esse é o Brasil, que apesar de ter todos os problemas que tem, ainda tem um judiciário um pouquinho menos retrógrado do que o de Portugal, porque em Portugal eles colocaram a mordaça na minha boca. Eu é que sou ousada e não paro de falar as verdades que precisam ser contadas".

"É muito bom isso que aconteceu com a Karoline, porque a gente abre jurisdição para nenhum safado alecrim dourado conseguir calar a boca da mãe que está contando as verdades na internet, porque não dá para sofrer sozinha em casa", completou ela.

