Fabiana Justus, diagnosticada com leucemia mileoide aguda em janeiro deste ano, tem se dedicado ao tratamento contra o câncer e celebrando sua recuperação e a diminuição na lista de medicamentos de manutenção, após sessões de quimioterapia e transplante de medula óssea. Na noite de quarta-feira (5), a empresária contou que chorou de alívio durante o jantar com o marido, o empresário Bruno Levi D'Ancona.

“Chorei muito agora no jantar com o Bruno. Um choro de emoção, misturado com alívio por estar bem, pelos resultados dos exames estarem bons, por poder estar em casa com a minha família", começou a influenciadora.

Ela continuou: "Tenho chorado pouco, mas não é consciente. Acabo segurando sem querer, mas, quando vem, é cachoeira de lágrimas. Hoje, agradeci o dia inteirinho e seguirei assim, grata".

Mais cedo, Fabiana já havia comemorado estar conseguindo seguir com a rotina de exercícios. “Se alguém me contasse há dois meses e meio (quando estava internada e não conseguia sair da cama) que logo eu estaria fazendo uma hora de exercícios com peso, eu ia achar que era mentira”, escreveu ela, que depois compartilhou um vídeo visivelmente emocionada.

“Para quem passou por um transplante de medula óssea conseguir fazer exercícios com peso, eu estava fazendo agachamento com 8 quilos. Eu sei que não parece muito, mas para quem estava em uma internação longa no hospital, deitada na cama, isso é um milagre e eu preciso ficar lembrando disso. Eu tô muito feliz!”, assista abaixo:

