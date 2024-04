Reprodução Neymar e Bruna Biancardi

A influenciadora Bruna Biancardi voltou a seguir o ex-noivo Neymar Jr. nesta segunda-feira (15), após receber uma homenagem carinhosa do jogador de futebol. A paulistana deixou de seguir o craque em janeiro deste ano, mesma época em que surgiram boatos de que ele teria engravidado uma modelo.

No Instagram, o atacante do Al-Hilal publicou uma foto de Bruna Biancardi com a pequena Mavie no colo. Eles são pais da bebê de seis meses.

"Hoje é o dia dessa mulher maravilhosa!!! Que Deus te guie e ilumine teus caminhos… Você é incrível… Parabéns linda", dedicou o jogador de futebol.



Nos comentários, Bruna Biancardi agradeceu a homenagem e tornou pública a decisão de voltar a segui-lo na plataforma. "Fofinho, vou até te seguir de volta kkk", respondeu, adicionando corações vermelhos.