Marcello Antony surpreendeu ao revelar que está de profissão nova. Na última segunda-feira (3), o ator contou que é consultor de uma famosa agência de imóveis de luxo no mundo.

Morando em Portugal há quase sete anos, o artista faz parte da The Agency, empresa foco no reality show 'Os Corretores de Beverly Hills', na Netflix.

Na descrição, o programa diz se tratar de uma família de corretores que vende mansões de luxo em Beverly Hills.

As mansões oferecidas na imobiliária possui alto padrão. Uma delas chega a custar R$ 106 milhões, com visão 180 graus e vista do mar atlântico. Além disso, ela conta com quartos, suíte panorâmica, academia com vista mar e piscina de água salgada.

Ex-ator da Globo, Marcello Antony agora tem uma nova profissão, corretor de imoveis de luxo. Na segunda-feira (3), o artista anunciou a mudança profissional e convidou os seguidores para acompanhar a nova rotina.

Morando em Portugal, o ator de 59 anos publicou um vídeo no Instagram contando a novidade. "É com grande entusiamo que eu anuncio a minha nova jornada como consultor de imóveis de luxo. Eu quero proporcionar a vocês a experiência excepcional na busca do seu imóvel perfeito", diz ele na gravação.

