Reprodução/Instagram Lady Gaga desmente rumores sobre gravidez

A cantora Lady Gaga respondeu aos rumores de que ela estaria grávida depois que internautas apontaram que ela estava com uma “barriga saliente” ao aparecer usando um vestido preto justinho, na última sexta-feira (31). Na noite de terça-feira (4), ela publicou um vídeo no qual aparece na academia e afirma: “Não estou grávida! Só chorando muito na academia”.

A foto que gerou os boatos foi feita durante um ensaio para o jantar de casamento de Natali Germanotta, irmã da cantora. Imediatamente os fãs passaram a sugerir que ela estaria esperando o primeiro filho com o namorado, Michael Polansky.

No vídeo, em inglês, Gaga usa a expressão: “Just down bad cryin at the gym”, uma referência à música “Down Bad”, de Taylor Swift. Nos comentários da publicação, fãs mandaram mensagens de apoio à artista.

“As pessoas podem ser tão más. Você é linda Gaga. Nós te amamos!", escreveu uma pessoa. “Por favor, não dê ouvidos a essas pessoas”, acrescentou outra. “Você é perfeita”, disse um terceiro.



Lady Gaga é fotografada em casamento de sua irmã e internautas suspeitam possível gravidez.



Foto: Grosby Group pic.twitter.com/7vE2V60DrC — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) June 5, 2024