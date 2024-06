Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme afirma que está tudo bem com suas amizades

Fernanda Paes Leme comemorou seus 41 anos de vida na terça-feira (4), recebendo homenagens do noivo, Victor Sampaio , e de familiares e amigos. No entanto, a suposta ausência de algumas homenagens despertou a curiosidade dos fãs, que levantaram a hipótese de que ela poderia ter se afastado de alguns amigos, como o ator Bruno Gagliasso.

No começo da tarde desta quarta-feira (5), a atriz e apresentadora veio a público, por meio de suas redes sociais, para esclarecer os rumores e garantir que “está tudo em paz”.

"Muitos de vocês estão perguntando: 'fulano e beltrana não postaram do seu aniversário, vocês estão afastados por quê?'. Não tem ninguém afastado, vocês não podem ficar baseando as relações das pessoas pelo que vocês veem aqui na internet, nem tudo é mostrado, nem tudo é falado", começou a atriz.

"Eu também sou curiosa, eu também fico assim às vezes com as outras pessoas, está tudo bem. Todo mundo me mandou mensagem, todo mundo me desejou parabéns, está tudo certo, ninguém está afastado ou brigado. Não é porque não posta aqui que não ama, que não lembrou. Está tudo bem, com todo mundo", completou.

Fernanda Paes Leme comenta boatos de fim de amizade pic.twitter.com/pvX3RYdjti — Vídeos-Aleatórios (@VdeosAleat5612) June 5, 2024





O que aconteceu?

Em abril, Fe Paes Leme se manifestou nas redes sociais a respeito do afastamento com o ator Bruno Gagliasso, a quem ela já disse ser seu melhor amigo.

Na ocasião, Pilar, filha primogênita da atriz, fruto da relação com Victor Sampaio, ainda não havia nascido e era o aniversário de 42 anos de Gagliasso.

Reprodução/Instagram Bruno Gagliasso deixou comentário em publicação de aniversário da atriz

"Estava achando que minha filha poderia nascer hoje... Ela está mexendo tanto... Estou até quietinha agora, deitada no sofá com os pés para cima... No fundo, eu torci para ela segurar. Além de ser aniversário de um dos meus afilhados, também é o dia do Bruno. E dia 13 é tão dele! Já celebramos de formas tão especiais esse dia, em tantos lugares...", começou ela nos Stories do Instagram.

Na sequência, Paes Leme declarou que não encontra com o artista há um tempo. "Ele ama esse número e por mais que eu nem lembre quando foi a última vez que o encontrei, que conversamos de verdade (não rapidinho aqui), que realmente estivéssemos próximos, olhando no olho. Temos muita história e queria que esse dia seguisse dele!".

Foi, então, que ela comentou os rumores de briga com o marido de Giovanna Ewbank. "Não, ninguém brigou, mas teve um afastamento e quem sabe um dia eu saiba por quê... Ou não também. E está de coração, tudo bem".

Por fim, Fernanda desejou um feliz aniversário para Gagliasso. "Bruno, que você siga realizando seus sonhos, fazendo o que faz seu brilho de verdade, sendo esse cara único e imprevisível... Eu sigo aqui, torcendo pelas suas conquistas, amando seus filhos que sinto muita saudade e desejando muita saúde e sucesso para você e sua família linda. Parabéns".

Após o desabafo, o ator enviou flores para a amiga e, dias depois, foi até a casa dela fazer uma visita para Pilar. "Pilar veio com muito amor e trazendo felicidade. Aproveitem Fernanda e Victor", escreveu o ator em uma publicação nos Stories do Instagram.