Integrante da dupla Wesley & Conrado, o cantor Conrado usou as redes sociais para mostrar Bernardo, o filho que sobreviveu. O bebê é gêmeo de Miguel, que morreu após o parto, na última segunda-feira (3).



“Apresentamos a vocês o nosso Bernardo! Tão lindo, tão amado, tão abençoado, nossa força, nossa motivação, nosso acalento! Um presente enviado pelo nosso Senhor, um amor inexplicável, incondicional”, iniciou ele na legenda da postagem.



Conrado, que cancelou um show que faria na última terça-feira (4), ainda agradeceu pela vida de Bernardo. “Obrigado meu Deus pela dádiva de sermos pais do Bernardo, nosso príncipe. A cor da nossa esperança”, acrescentou.



Na segunda-feira (3), quando comunicou a morte de um dos filhos, o sertanejo relatou o sofrimento que sentia. “Hoje é o dia mais importante da minha vida, e também o mais triste! Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lidar? Ainda não sei", escreveu.

