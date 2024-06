Reprodução/Instagram Conrado e esposa anunciam morte de um dos filhos gêmeos após o parto

O cantor sertanejo Conrado, da dupla com Aleksandro, contou nas redes sociais que um dos gêmeos que ele e a esposa, Anna Moraes, estavam esperando morreu após o parto nesta segunda-feira (3). A mulher do artista comunicou a perda por meio dos Stories do Instagram: "Hoje é o dia mais importante da minha vida, e também o mais triste! Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lidar? Ainda não sei".

Anna também fez um desabafo. "Gerar um testemunho dói. Como dói. Meu peito está dilacerado! Entender os propósitos de Deus é muito difícil. Mas jamais perderei a minha fé [...]. Vá em paz meu anjo Miguel, você jamais será esquecido meu filho", escreveu ela.

O sertanejo também fez uma homenagem ao bebê. "Você foi tão valente, meu filho. Tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho, você me ensinou tanto em poucas horas sobre amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele. Acompanhei toda sua luta, suas três horas de muita luta. Tive a honra de te dar uma benção especial", declarou o cantor.

Conrado acrescentou: "Ah, meu anjo Miguel, olhe pelo seu pai e sua mãe, para que sejamos bons pais para o seu irmão, Bernardo. Que Deus te receba com muito amor! Vá em paz, meu filho! Te amo e te amarei para sempre, meu Miguel".

Bernardo, o outro filho do casal, está bem. "Bernardo está bem, está no quarto comigo saudável e cheio de saúde. Um baita meninão bonito, a cara do pai. Não tenho como descrever um sentimento no momento. Me sinto honrada, apesar de tudo. Deus sabe de todas as coisas e é nisso que vou acreditar sempre! Minha fé é maior que qualquer coisa. Bernardo precisa muito de mim, e eu preciso muito dele. Sei que ele vai ser a minha maior motivação e a minha força para a vida inteira. Te amo, filho", publicou Anna Moraes.

