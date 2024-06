Reprodução/Instagram Bia Miranda manda recado para a mãe, Jenny, após drama por ser proibida de acompanhar nascimento do neto

Prestes a dar à luz o primeiro filho, Bia Miranda não quer que a criança tenha contato com a avó materna, Jenny Miranda, com quem não fala há anos. Na segunda-feira (3), Jenny apareceu aos prantos nas redes sociais lamentando ser impedida de acompanhar o nascimento do neto. Agora, a campeã de A Fazenda 14 reagiu ao chororô da mãe e deixou um recado para ela.

"Me deixa em paz, pelo amor de Deus. Você quer estragar tudo na minha vida", escreveu Bia nos comentários de um post feito por uma página de fofoca. A jovem cortou relações com a mãe em 2022, pouco antes de entrar no reality rural.





Jenny Miranda chora ao ser proibida de acompanhar nascimento do neto



Nos Stories do Instagram, Jenny surgiu em lágrimas no início da semana, desabafando sobre a proibição de acompanhar a chegada do neto. "Meu coração diz que meu neto está chegando e que minha filha está precisando muito de mim, mas o orgulho dela é muito maior. Espero que ela tenha pessoas do lado dela para estar auxiliando, cuidando e segurando a mão dela", disse ela.

A influenciadora afirmou que ficará sabendo do nascimento de Kaleb pelas redes sociais. "Para mim, seria a maior alegria do mundo estar com ela nesse momento, é o primeiro filho dela. Então, estou por aqui esperando notícias, vou ficar ligadinha na internet. A Bia tem medo de agulha, então não sei se vai ser cesárea ou parto normal, porque ela tem muito medo de agulha, sempre teve, e eu sempre estive do lado dela".

Jenny ainda declarou que está disposta a reatar a relação com a filha. "Já fico imaginando a cena dela com medo de agulha, dela se sentindo sozinha. Filha, estou aqui orando por você, orando pelo Kaleb, vai dar tudo certo. Quando quiser, é só me procurar", continuou.

Por fim, ela contou que sabe em qual maternidade Bia dará à luz, mas destacou que não pretende ir ao hospital, já que sabe que será impedida de acompanhar o parto ou ter contato com a filha.

