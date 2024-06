Reprodução/Instagram Jenny Miranda chora ao ser proibida de acompanhar nascimento do neto

Bia Miranda está contando os dias para a chegada do primeiro filho, que se chamará Kaleb. A influenciadora declarou que não quer que o herdeiro tenha contato com a avó materna, Jenny Miranda. Mãe e filha cortaram relações em 2022.

Nos Stories do Instagram, Jenny apareceu aos prantos e desabafou sobre perder o nascimento do neto.

"Meu coração diz que meu neto está chegando e que minha filha está precisando muito de mim, mas o orgulho dela é muito maior. Espero que ela tenha pessoas do lado dela para estar auxiliando, cuidando e segurando a mão dela", disse ela.

A matriarca afirmou que ficará sabendo do nascimento de Kaleb pelas redes sociais. "Para mim, seria a maior alegria do mundo estar com ela nesse momento, é o primeiro filho dela. Então, estou por aqui esperando notícias, vou ficar ligadinha na internet. A Bia tem medo de agulha, então não sei se vai ser cesárea ou parto normal, porque ela tem muito medo de agulha, sempre teve, e eu sempre estive do lado dela. Espero que o namorado".

Jenny declarou que estará disposta a reatar a relação com a filha. "Já fico imaginando a cena dela com medo de agulha, dela se sentindo sozinha. Filha, estou aqui orando por você, orando pelo Kaleb, vai dar tudo certo. Quando quiser, é só me procurar", seguiu.

Por fim, ela revelou que sabe em qual maternidade Bia dará à luz, mas destacou que não pretende ir ao hospital, já que sabe que será impedida de acompanhar o parto ou ter contato com a filha.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp