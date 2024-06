Anitta se incomodou com críticas e rebateu elas nesta quarta-feira (5) após conceder uma entrevista. A cantora acabou chamando as pessoas de burras.

A artista desabafou em uma postagem no X, antigo Twitter. "Às vezes, ver comentários de algumas pessoas sobre uma entrevista faz eu me dar conta de como tem gente burra no mundo.... caraca... que doideira", afirmou ela.

Nos comentários, os fãs responderam ao post da cantora. "Você dá sorte da maioria dos seus fãs serem inteligentes viu?", disse um usuário da rede social. A cantora respondeu com um "sim" e risos.

O que aconteceu?

Nesta semana, Anitta foi entrevistada no podcast "On Purpose with Jay Shetty", exibido na segunda-feira (3). Durante a conversa, ela abordou diversos temas. Entre eles, o desejo de criar uma "lei anti-riqueza" para reduzir a desigualdade social, a decisão de parar de usar métodos anticoncepcionais como pílulas e DIU, o abuso sofrido na infância e a relutância em ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Neste último ponto, ela mencionou a técnica de constelação familiar, que gera debates e controvérsias.

A constelação familiar é uma prática terapêutica que busca resolver conflitos familiares que atravessam gerações. À primeira vista, a técnica apresenta semelhanças com o psicodrama, devido à dramatização de situações, e com a psicoterapia breve, por sua ação rápida. No entanto, apesar das semelhanças, não são a mesma coisa, e a prática não é reconhecida pelo CFP (Conselho Federal de Psicologia).