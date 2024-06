Nesta terça-feira (4), Wanessa Camargo falou sobre a volta do relacionamento com o ator Dado Dolabella . Os dois tinham terminado a relação pouco depois da cantora ser expulsa do BBB24 .



“Tive essa atitude [de pedir um tempo no relacionamento] pelo turbilhão de informações que recebi [ao sair do Big Brother Brasil]. Não conseguia processar. Precisava ter tempo para olhar o que foi dito e tomar minha própria decisão”, explicou a cantora em entrevista ao jornal Extra.



Ela continuou e disse que os dois ainda têm muitas coisas para resolver para melhorar cada vez mais a relação. “A gente ainda tem muita lenha para queimar (risos). Claro que fizemos mudanças, ajustes, definimos espaços, tudo para acrescentar para nós dois. É o que a maturidade traz”, revelou.





E ela ainda comentou sobre os boatos dos conflitos entre sua família e o atual namorado. “Ele fez o melhor que pôde. Todo mundo aqui fora, que me ama, estava tentando me ajudar", começou.



Ela completou e sabe que após sua participação no programa. "Sei que em algum momento eles sofreram com algum episódio, até porque queriam mostrar para todo mundo quem sou”, finalizou.