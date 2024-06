Reprodução/Instagram Cleusimar celebrou 30 anos de sua vitória no Rainha do Peladão

Natural de Parintins, no Amazonas, Cleusimar de Jesus Cardoso, de 53 anos, mãe de Djidja Cardoso, buscava a fama por meio de concursos de beleza e programas de televisão. A empresária, presa sob a acusação de tráfico de drogas e associação criminosa pelo uso e comercialização da cetamina, chegou a participar do concurso “Nova Loira do Tchan”, que consagrou a dançarina Sheila Mello.

Em 1984, aos 14 anos, Cleusimar foi eleita Rainha do Peladão, um famoso reality show da região. Anos depois, a filha repetiu o feito, vencendo o programa - o mesmo em que participou a ex-BBB Isabelle Nogueira.

Recentemente, surgiram nas redes sociais fotos de Cleusimar no concurso para a vaga de Carla Perez no É o Tchan. A página Raiz da Notícia teve acesso a um material impresso na época. Em 1997, Djidja Cardoso tinha 5 anos e Ademar Cardoso, seu irmão mais novo, tinha apenas 3.

Em 2024, como uma homenagem pelos 30 anos como “Rainha do Peladão” - hoje chamado de "A bordo - Reality", Cleusimar falou de seu “propósito de vida”, que era trabalhar na área de beleza e fazer dos salões Belle Femme, dos quais é proprietária, um “Jardim do Senhor”.

"Nossa, como Deus é bom comigo o tempo todo, ganhei o concurso em 1984 quando eu tinha apenas 14 anos, nunca pensei que eu fosse chegar tão longe. Mas quando temos Deus do nosso lado tudo é possível, como a Bíblia diz: 'tudo posso naquele que me fortalece'. Filipenses 4:13, e Ele, ao longo dos anos, tem me fortalecido, construí uma família linda, amadureci, virei empresária fazendo o que mais gosto, cuidar da beleza, dirijo uma rede de salões para Deus, onde falo que lá é o jardim do Senhor, porque isso na minha vida foi um propósito dele. Ajudo as pessoas dando emprego e a terem uma profissão, ou seja, não dou o peixe, ensino a pescar, e isso tudo é só o começo, porque eu tudo posso naquele que me fortalece".

Cleusimar Cardoso Reprodução/Instagram/Raiz da Notícia Cleusimar Cardoso em coscurso para a Loira do Tchan, em 1997 Reprodução/Instagram/Raiz da Notícia Cleusimar Cardoso em coscurso para a Loira do Tchan, em 1997 Reprodução/Instagram/Raiz da Notícia Cleusimar Cardoso em coscurso para a Loira do Tchan, em 1997 Reprodução/Instagram/Raiz da Notícia Cleusimar e a filha Djidja Cardoso Reprodução/Instagram Cleusimar e a filha Djidja Cardoso Reprodução/Instagram Cleusimar celebrou 30 anos de sua vitória no Rainha do Peladão Reprodução/Instagram Cleusimar Cardoso foi casada com Keliton Rodrigues, coronel da PMAM Reprodução/Instagram Cleusimar Cardoso e os filhos Djidja e Ademar Reprodução/Instagram Cleusimar Cardoso Reprodução/Instagram/Raiz da Notícia