Reprodução/Instagram Quetamina: droga que pode ter matado Djidja Cardoso é a mesma levou à morte ator famoso

A ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, de 32 anos, foi encontrada morta dentro da própria casa em Manaus na última terça-feira (28). Segundo laudo preliminar, a causa da morte foi um edema cerebral que afetou o funcionamento do coração e da respiração. O documento, no entanto, não aponta o que teria levado Djidja ao quadro.

A principal hipótese da polícia é que a morte tenha relação com uma overdose de quetamina, a mesma substância que levou ao óbito o ator americano Matthew Perry, astro de 'Friends'. Segundo as autoridades, Djidja Cardoso, a mãe e o irmão faziam parte de uma seita e praticavam rituais que envolviam o uso da droga.

Ela já era investigada, junto à família, antes da morte. Segundo as investigações, o grupo coletava a quetamina de forma irregular em clínicas veterinárias e a distribuía entre os funcionários da rede de salões de beleza da família Cardoso. A mãe da ex-sinhazinha, Cleudimar Cardoso, e o irmão, Ademar Cardoso, estão presos.

Vítimas relataram que foram mantidas em cárcere privado e eram dopadas. Para a polícia, a morte de Djidja foi o 'estopim' para dar início às operações

O edema cerebral teria afetado a parte do cérebro responsável por controlar o coração e a respiração e, assim, causado "depressão respiratória". No caso de Matthew Perry, o Departamento Médico Legista do condado de Los Angeles apontou que a morte aconteceu em decorrência de "efeitos agudos da quetamina".

A quantidade da substância encontrada no sangue do artista também teria provocado um quadro de depressão respiratória, o que contribuiu para o óbito. "Com os altos níveis de cetamina encontrados em suas amostras de sangue post-mortem, os principais efeitos letais seriam tanto da super estimulação cardiovascular quanto da depressão respiratória," dizia a autópsia.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp