Reprodução: Instagram Ludmilla se apresentou gratuitamente em pagode tradicional do Rio de Janeiro na última segunda (03)

A cantora Ludmilla realizou um show surpresa de pagode na última segunda-feira (03). A artista fez uma aparição no tradicional pagode "Resenha, Pagode e Chinelo", presente na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A presença repentina de Ludmilla faz parte da divulgação do álbum "Numanice #3 Ao Vivo", projeto em que a cantora se aventura pelo pagode. No terceiro volume do trabalho, há faixas com nomes conhecidos do gênero, como o cantor Belo, na música "26 de dezembro", e o Grupo Menos é Mais, na canção "Destilado".

Os fãs da artista foram à loucura com o show gratuito da artista e aclamaram a presença dela no local. Após o término da sessão especial, Ludmilla comemorou o feito nas redes sociais.

"Acabei de chegar em casa e o que foi isso, Pagode do Chinelo? Que felicidade, quanto amor! Eu tô, assim, nas nuvens. Que carinho gostoso, que energia, que vibe! Essa turnê do Numanice 3 promete", se emocionou.

