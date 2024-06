Reprodução/Instagram Fernanda Torres critica Neymar por briga de PEC das praias: 'Menos Ney'

Nesta terça-feira (4), Fernanda Torres se manifestou sobre a polêmica da PEC 3/2022, conhecida como 'PEC das praias', que causou uma briga generalizada, protagonizada por Neymar Jr. e Luana Piovani .

No perfil do Instagram, a atriz se posicionou contra a privatização das praias e criticou o jogador de futebol.

"- (menos) Ney, + (mais) Mar", diz a foto compartilhada pela artista no perfil do Instagram.

Nos comentários, os internautas repercutiram a declaração da filha de Fernanda Montenegro. "Ney só se for o Matogrosso", disse um; "Muito menos Ney e muito mais mar", disparou outro; "A classe artística precisa, urgentemente, de pessoas como você com coragem pra se manifestar contra coisas absurdas como essa", destacou uma terceira.





