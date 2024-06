Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme recebe homenagem em dia do aniversário

Fernanda Paes Leme completa 41 anos nesta terça-feira (4) e o noivo, Victor Sampaio, compartilhou uma homenagem para a amada, com quem tem Pilar, de dois meses.

No primeiro aniversário da atriz como mãe, Victor escreveu: “O dia da mulher mais incrível que eu já conheci! A melhor mãe do mundo, que com uma calma consegue equilibrar as emoções como se já estivesse na sua terceira filha. Uma mãe que passa o dia babando na pequena, está plena!”

Ele continua falando sobre paternidade: “Para mim a paternidade tem vindo a cada dia, com um pouquinho de esforço, mas está acontecendo. E graças a essa mulher incrível, que ao invés de ficar chateada por termos processos diferentes quanto isso, ela só me ajuda, me incentiva, me ajuda a me entender como pai! Ela é muito foda!”

“Já falamos da Mamãe Fernanda, agora temos que falar da mulher Fernanda, né? Ela é simplesmente a mulher mais generosa, mais amiga, melhor confidente, parceira! A mulher que põe a cabeça desse maluco aqui no lugar, está sempre atenta para ver se eu estou bem, se eu preciso de um colo ou de uma boa conversa.”

“Mas isso não é só comigo, isso é com todos que estão ao seu redor, se entrega de corpo alma pelos "seus"! E sem esperar nada em troca, apenas sente prazer em ver os outros bem! Enfim Mó! Parabéns pelo seu dia, mas parabéns por ser tudo isso! E obrigado por você ser tudo isso! Te amo, meu amor! Nossa familinha”, completou.

Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio tiveram a primeira filha, Pilar, em abril, a família se completa com a cachorrinha de estimação, Tina.

Victor Sampaio e Fernanda Paes Leme em momento romântico na praia Reprodução/Instagram Victor Sampaio, Pilar e Fernanda Paes Leme Reprodução/Instagram Pilar é fruto do relacionamento de Fernanda Paes Leme e Victor Sampaio Reprodução/Instagram Victor Sampaio e Fernanda Paes Leme Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme tomando água de coco na praia Reprodução/Instagram Victor Sampaio e Fernanda Paes Leme Reprodução/Instagram A família de Victor Sampaio e Fernanda Paes Leme Reprodução/Instagram