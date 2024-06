Reprodução/Instagram Lívia Andrade revela motivo de internação e alerta: 'Fiquem atentos aos sinais'

Lívia Andrade deixou os fãs preocupados ao contar que passou o feriado de Corpus Christi internada. Após receber alta neste domingo (2), a apresentadora usou as redes sociais para explicar o motivo da internação.

Lívia disse que passou por um procedimento ginecológico chamado "videohisteroscopia cirúrgica". "Eu sempre falo e repito: Gente, está sentindo alguma coisa? Procure um médico, estejam com os exames em dia. É muito importante que vocês fiquem atentos aos sinais do corpo de vocês, que vocês conheçam o corpo de vocês. Porque, sim, ele dá o alerta. Uma dor de cabeça, febre, alguma coisa na pele, alguma inflamação, quando você toma o remédio e não passa. Vai investigar porque tem coisa aí", alertou ela.

O que aconteceu. "Desde o começo do ano para cá, eu estou com a rosácea muito atacada. Fiz os exames e deram algumas alterações. E eu estava com uma queda de cabelo muito intensa. E a minha rosácea inflamada. Estava tentando tratar, tomando antibiótico, e nada. E como eu estou sempre com os meus exames em dia, a ginecologista percebeu uma alteração nos exames do começo do ano e resolveu pedir mais exames para a gente investigar".

Sintomas. " Eu estava tendo vários escapes, tive alguns sangramentos intensos, e eu tomo anticoncepcional. E mesmo tomando anticoncepcional, estava tendo escapes e não estava parando o negócio. E o ferro vai embora, as vitaminas vão embora, nossa imunidade cai, e aí tudo acontece".

Alerta. "Na hora que eu resolvi parar para fazer os exames, eu já fiquei e resolvi logo. Se você tem queda de cabelo, a rosácea está estourando, enfim, nem tudo é estresse. A gente acostumou a ouvir de alguns profissionais que é estresse, não aceitem essa desculpa do estresse. Quando vocês vão em um profissional e ele joga tudo na conta do estresse e não resolve o problema de vocês, mudem de médico".

Ela continuou: "É muito importante que seja investigada a causa da queda de cabelo, de uma anemia, da rosácea, de uma inflamação, uma oscilação de peso, inchaço. Façam os exames de vocês, deixem tudo em dia".

A apresentadora também afirmou que agora está "zerada". "Eu já arranquei um negocinho insignificante, com menos de dois centímetros, para causar tanto problema na minha vida em tão pouco tempo. Nos exames do ano passado, ele não estava ali. Nos exames que eu fiz em março, apareceu bonitinho ali. Estava acabando com a minha pele, com a minha saúde, dor de cabeça, sangramentos, queda de cabelo, cólicas… Agora estou ótima. Eu sou a favor da medicina preventiva, nem tudo é estresse", concluiu.

