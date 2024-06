Reprodução/Instagram Lívia Andrade





A apresentadora Lívia Andrade, de 40 anos, contou neste sábado (1º) que passou o feriadão internada. A integrante do programa "Domingão com Huck" gravou Stories no Instagram em que aparece deitada na cama de um hospital.

No vídeo, Lívia revelou aos seguidores que passou por um procedimento médico, mas não deu detalhes sobre o que teria sido.

"Feriado prolongado e eu queria o quê? Viajar, hotel cinco estrelas, festinhas, área vip… Sim, cinco estrelas, com muitos acessos, e pulseirinha de área vip. E é ostentação, olha o tamanho do meu quarto e ainda tem sala para visita”, começou.

Em seguida, a famosa tranquilizou os fãs e disse estar bem. "Queria estar em uma prainha, deitadinha, à beira mar, tomando uma… Mas saúde em primeiro lugar sempre. Graças a deus com bons médicos e aí seguimos o baile. Sim, estou bem. Se eu não estivesse bem, não estaria nem gravando stories para vocês."

Por fim, a artista fez um alerta aos seguidores sobre a importância de cuidar da saúde. "Mas é muito importante que a gente faça tudo sempre e preste atenção nos sinais do seu corpo para que não fique uma coisa muito séria. Foi uma coisinha rápida, tirou, tchau, beijo. Recuperação rapidíssima e vou embora”, afirmou.

