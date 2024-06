Reprodução/Instagram Gracyanne Barbosa nega affairs após separação

Gracyanne Barbosa abriu o jogo sobre a vida amorosa após a separação de Belo . A influenciadora revelou que não se envolveu com ninguém desde o anúncio do divórcio.

A musa fitness explicou que o assédio da mídia mantém os pretendentes longe.

"Não tenho aproveitado nada da vida de solteira, porque vocês [jornalistas] não me deixam em paz. Não posso fazer nada. Nenhum beijinho ainda, nada mesmo. O coração ainda tem dono, então não dá para fazer nada", disse ela em entrevista no programa Fofocalizando, no SBT.

Gracyanne destacou que os posts nas redes sociais sempre são encarados como indiretas. "Não posso postar um meme zoando que o povo falar que é indireta - e não é, gente! Às vezes eu me divirto com uma coisa e compartilho, ou estou no carro escutando uma música... Não é indireta! Sou a pessoa mais direta que conheço. O que preciso falar, falo na cara", afirmou.

Por fim, a influenciadora revelou se vai ou não criar o perfil na plataforma de conteúdo adulto. "Saíram muitas coisas [na mídia] sobre o assunto, em um momento em que eu não estava pensando nisso. No fim, porém, a imprensa me ajudou porque chegaram várias propostas muito interessantes financeiramente. Estou estudando tudo, mas, por ora, não tenho certeza de nada", finalizou.

Gracyanne Barbosa foi uma das convidadas do Sabadou com Virginia do último sábado e o Fofoquito acompanhou a musa fitness no dia gravação! #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/iorTbI85L7 — Fofocalizando (@pfofocalizando) June 3, 2024





