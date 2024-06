Reprodução/Instagram Cesar Tralli com a filha Manuella

Cesar Tralli veio as redes sociais na manhã desta segunda-feira (3) para compartilhar uma declaração de amor para a filha Manuella, de 4 anos, fruto de seu casamento com Ticiane Pinheiro.

"É o Amor. 'Filha, quantas vezes o papai já disse hoje que te ama?'. 'Mil vezes, papai'. Não! Só isso?'", escreveu o jornalista na legenda da foto em que aparece sorridente com a filha.

"Desejamos uma semana com muito amor no seu coração", completou Tralli.

Nos comentários, Ticiane se derreteu ao responder: “Lindosss, e eu amo vocês mil vezes”. Uma seguidora comentou: “Não tem coisa mais linda que relação de pai e filha. Lindos”. Outra pessoa disse: “Se o Cesar Tralli já é doce com as pessoas que trabalha com ele, imagina com a filha!”

10 anos de união

Em fevereiro de 2024 o âncora do Jornal Hoje e a apresentadora do Hoje em Dia completaram 10 anos de união. Por meio das redes sociais, Tralli fez uma declaração de amor para a esposa.

"Vidinha, 10 anos juntos! Uauuuuuu! Me lembro do nosso primeiro encontro como se fosse ontem. Meus olhos brilharam de felicidade. Hoje, vejo como estes 10 anos só me fizeram bem. Construímos uma família, somos unidos, cúmplices, eternos namorados…", declarou o pai de Manuella.

"Muito Obrigado por estes 10 anos e muito obrigado pelos próximos 10, 20, 30…Pois tudo que mais desejo é continuar do seu lado. Te amo @ticipinheiro", completou.

Nos comentários, a apresentadora retribuiu ao carinho: "Meu eterno namorado! Sou muito feliz ao seu lado! Que venham 20, 30, 40 anos... juntos! Te amo para sempre!"

