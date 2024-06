Reprodução/Instagram Arthur Aguiar em momento divertido com o filho, Gabriel

Arthur Aguiar encantou seus seguidores na noite de domingo (2) ao compartilhar um momento de fofura com o filho, Gabriel, de 4 meses. No vídeo, o ator aparece brincando com o bebê, que cai na gargalhada com a interação do pai.

"Duvido você assistir esse vídeo e não sorrir…", escreveu o pai coruja na legenda. Nos comentários, os fãs do campeão do BBB 22 se derreteram ao admirar a reação do pequeno.

“O pão e a bisnaguinha”, escreveu uma fã. “Pãozinho e bisnaguinha da Jheny. Lindos”, acrescentou outra. “Esse mine pãozinho e uma fofura”, disse uma terceira. Outra elogiou: “O bebê é xerox do pai versão atualizada de olhos azuis e tem a risada mais gostosa”

“Que bebê mais lindo! Delícia de vídeo! Só amor!!!", comentou a apresentadora Sonia Abrão. Jheny Santucci, mãe de Gabriel, também comentou: “Meus ❤️ AMO TANTO!”.