Kelly Key, começou a segunda-feira (3) na academia e, em um momento de carinho com o marido, Mico Freitas, justificou sua ausência das redes sociais durante o domingo. “Amor, as pessoas falaram que eu não postei nada ontem. Eu conto agora?”, começou a cantora.

Nico sugere que ela “espere alguns dias”, e então ela diz que “Não consegue segurar” e “mostrara a surpresa nos próximos stories”. E, então, ela compartilha a imagem de um teste de gravidez. Porém, o vídeo não passava de uma brincadeira, mostrando a mensagem “gorda” o lugar do resultado.

A brincadeira se completa nos próximos stories, com o casal usando um filtro de palhaço e o vídeos de uma bomba explodindo.

A piada do casal veio depois que uma seguidora de Kelly Key a questionou se estaria tudo bem com ela, já que não havia postado nada nas redes sociais naquele dia. Simpática, a cantora respondei que sim, e agradeceu pela pergunta da fã.

Kelly Key tem dois filhos com Mico Freitas, Vitor, de 18 anos, e Arthur de 6. Além da primogênita, Suzanna Freitas, de 23 anos, fruto do antigo relacionamento com Latino, mas a jovem já declarou considerar o marido da mãe como seu pai.

Em 2020, ao ser questionada por uma seguidora se ela era brigada com o pai biológico, Suzanna afirmou que não se sentia confortável em falar sobre o assunto, mas que se dava bem com o cantor de “Me Leva”.



Publicado em outubro de 2020 por Suzanna Freitas