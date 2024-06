Reprodução/Instagram Maya Massafera

Em meio à polêmica com a "Vogue Brasil" por não ser capa impressa do veículo, a influencer Maya Massafera usou as redes sociais no último sábado (1) para se desculpar com a equipe da revista e dizer que autorizava o uso da imagem dela na versão impressa, voltando atrás no pedido de que não usassem as fotos que ela havia tirado.







"Se a revista quiser usar o material que já está feito, tá tudo bem. Outras pessoas trabalharam nisso. São pessoas que eu admiro muito e peço desculpas para elas", escreveu ela, que antes havia acusado a revista de enganá-la e dito que recorreria aos meios legais para aparecer na publicação física.





Maya ainda pontuou que não quer ser rosto de outra capa na "Vogue Brasil" em outras edições. "Não faz sentido e eu não quero outra capa. Eu só estava tentando me validar como mulher trans, mas não faz mais sentido isso. Ia ser puro ego meu", argumentou.





A revista, em comunicado divulgado nas redes sociais, pontuou que não usaria mais um editorial com Maya na próxima publicação impressa. "Em respeito ao desejo expresso por Maya em suas primeiras postagens, o editorial feito com ela foi excluído da edição impressa. Seguimos acompanhando e torcendo pela trajetória de Maya e pedimos que todos façam o mesmo", declarou.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp