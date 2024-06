Reprodução/Instagram Maya Massafera

Após Maya Massafera vir a público dizer que sentiu enganada pela "Vogue Brasil" e afirmar que a empresa havia prometido uma capa impressa a ela, a revista usou as redes sociais no último sábado (1) para rebater as acusações e declarar que este acordo "nunca" existiu.





"Lamentamos que um projeto tão especial quanto este, fruto de extensa negociação e que resultou em imagens tão lindas e em um relato tão importante de Maya Massafera, tenha repercutido com ruído, deslocando o foco de sua essência", inicia o comunicado.





A revista negou que tivesse prometido uma capa impressa para a influencer, que, inclusive, disse ter sido vítima de transfobia pela suposta 'quebra de promessa' em ter aparecido somente na versão digital. "Vogue nunca negociou uma capa impressa com Maya", destaca.





"Temos muito orgulho do material que foi produzido e publicado, com respeito e sensibilidade ao momento que ela vive", acrescenta. A "Vogue Brasil" revelou ter concordado com uma das exigências de Maya em meio à polêmica: não publicar nada sobre ela no formato impresso.





"Em respeito ao desejo expresso por Maya em suas primeiras postagens, o editorial feito com ela foi excluído da edição impressa. Seguimos acompanhando e torcendo pela trajetória de Maya e pedimos que todos façam o mesmo", conclui o comunicado.

