A apresentadora Lívia Andrade, que integra o elenco do "Domingão com Huck", da Globo, postou uma foto dos pés, na quarta-feira (10), e provocou os seguidores.



"Bons sonhos", escreveu ela na legenda. Nos comentários da publicação, os seguidores da apresentadora a elogiaram.

"Obrigado, linda! Nossa que pézinho lindo, princesa. Um dia lindo para você", desejou um internauta. "Linda como sempre", enalteceu um segundo.

"Assim eu vou sonhar com você!", elogiou um terceiro. "Até em fotos zuadas você fica linda", disse um quarto. "Solas maravilhosas", reparou um internauta.



A "podolatria" é um dos fetiches mais comuns do mundo e, inclusive, diversas famosas lucram com a produção de conteúdo sobre os pés. Não é o caso de Livia Andrade, mas a global acabou atraindo "amantes" do "manda foto do pezinho" na publicação, que reúne centenas de comentários.

