Reprodução Instagram - 1.6.2024 Lucas Lima surge jogando vôlei com o filho Theo

O cantor e compositor Lucas Lima, de 41 anos, surpreendeu o público na última sexta-feira (31). O motivo? Ter surgido em uma publicação raríssima ao lado do filho Theo, de 9, fruto da antiga relação com a cantora Sandy, de 41.



Isso porque o ex-casal optou por não expor o filho. Embora tenham crescido em meios aos holofotes, tanto a cantora quanto o cantor decidiram ser discretos com a imagem do herdeiro. Por isso, não mostram o rosto dele e fazem publicações raras nas redes sociais.



Na publicação feita por Lucas, na última sexta-feira (31), o ex de Sandy aparece jogando vôlei com o filho. “Os haikyuuzeros na ativa", escreveu Lucas como legenda da postagem que fez no Instagram. “Haikyuu” é um desenho animado no qual o protagonista, de baixa estatura, consegue se destacar no vôlei.



Theo é o primeiro e único filho de Sandy e Lucas. O ex-casal estava junto há 24 anos e anunciou a separação em setembro de 2023. Os cantores seguem amigos e, além de terem feito shows em parceria, participaram de programas televisivos juntos.

