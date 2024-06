Reprodução/Instagram Marido de Simone Mendes toma atitude após homem achar celular do filho





O empresário Kaká Diniz, marido da cantora Simone Mendes, gravou um vídeo e contou aos seguidores que o filho do casal Henry, de 8 anos, perdeu o iPhone. Um motoboy encontrou o aparelho e devolveu para a família.

"Fiz esse vídeo para mostrar que ainda existe gente honesta nesse mundo. Meu filho derrubou do bolso o celular e o Jânio, que é entregador, motoboy, encontrou o telefone na rua, viu a foto dele, da nossa família, a mulher dele mandou uma mensagem para o meu Instagram para devolver o telefone", relatou.



Para sua surpresa, Kaká ficou sabendo que o motoboy está sem o próprio celular e refletiu sobre a honestidade do trabalhador.

"E ele perdeu o celular dele ontem. Tanta gente poderia ter se aproveitado da situação... Ele vai ganhar uma recompensa grande hoje por isso aqui. Não por outra coisa, mas pela honestidade", elogiou o marido da cantora.





O empresário, que deu uma recompensa em dinheiro ao motoboy, ainda fez uma chamada de vídeo para falar com a esposa do entregador.

"Esse vídeo é para você saber que ainda existem pessoas honestas nesse mundo. Não desacredite na humanidade, pois existe esperança enquanto existir fé. Ser honesto não é apenas falar a verdade, mas também agir de acordo com princípios éticos e morais, mesmo quando ninguém está olhando", escreveu ele na legenda.



Em seguida, Kaká parabenizou a atitude do trabalhador e sua família. "A integridade de uma pessoa honesta é como um farol, guiando outros pelo caminho da retidão e da confiança. Em um mundo onde a verdade muitas vezes é distorcida, a honestidade se destaca como um ato de coragem e autenticidade. A honestidade é o alicerce de toda virtude, pois quem age com honra, atrai pessoas de honra. Parabéns @janioizaiasdemoura e @jacquelinedasilva20 pela família com princípios e valores inegociáveis. Deus abençoe vocês!", completou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp