@kakadiniz/Instagram Simone ganha homenagem do marido, Kaka Diniz





Simone Mendes e Kaka Diniz completaram 11 anos de casamento neste sábado (9). O empresário usou as redes sociais e fez uma declaração para cantora, com quem está desde 2013. Eles já são pais de Henry, de 9 anos, e Zaya, de 3. No texto apaixonado, Kaka relembrou do dia em que disseram "sim".





"Existe algo impossível: não tem como olhar pra nossa história e não se emocionar. Mas a emoção não vem de um conto de fadas ou de uma propaganda de margarina, mas sim, de uma vida real cheia de desafios e conquistas. É impossível não olhar para trás e poder dizer hoje: Valeu a pena", começou.

"É impossível não lembrar de cada tropeço no meio do caminho e saber que fomos sábios em recalcular a rota. É impossível não lembrar que você me completou no meu momento mais solitário. É impossível apagar da nossa história que você me fez enfrentar os meus próprios preconceitos e me constrangeu em amor. É impossível não se emocionar ao ver tudo que construímos juntos. É impossível não lutar todos os dias por nossa felicidade."





O marido da artista também lembrou que o casamento aconteceu em um período conturbado de sua vida. E, graças à ela, ele teria conseguido sair do "fundo do poço". "Você me ensinou que o amor vai além de uma palavra, pois o amor é uma verdadeira decisão. Há 11 anos atrás, quando eu tinha apenas 27 anos, eu tive a melhor decisão da minha vida. Foi decidir te amar que me fez enxergar que a vida vale a pena; foi decidir te amar que entendi que jamais a minha vida faria sentido sem ter você ao meu lado; foi decidir te amar que me lembro todos os dias que você me resgatou do poço mais profundo da minha vida; foi decidir te amar que fez com que você me apresentasse aquele que mudaria a minha história: Jesus."

Simone também usou as redes para celebrar a data e se declarou ao marido. "Sou feliz como nunca fui. Sinto que o amor é a melhor sensação que existe. E tudo isso começou há onze anos quando nos conhecemos no meu show, lembra? O dia de hoje é um momento de lembrar tudo que já vivemos e tudo que nos trouxe até aqui. Sou muito feliz ao seu lado e tenho a certeza que é exatamente aqui que eu deveria estar."

"Você me completa e eu sinto muito orgulho de tudo que construímos lado a lado. Que venham os próximos anos, pois tenho certeza que serão tão incríveis como estes 11 que já passaram. Que o amor que sentimos um pelo outro continue vivo até ao dia em que deixamos de respirar! Te amo e muito obrigada por nossos filhos, te amo até a volta de Jesus, te amo infinitamente", finalizou.