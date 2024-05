Reprodução/Instagram Gabi Brandt





A influenciadora Gabi Brandt, de 28 anos, que acumula mais de seis milhões nas redes sociais, respondeu uma internauta no X, antigo Twitter, que comentou sobre o corpo dela, nesta sexta-feira (31).

O perfil da usuária em questão disse ter medo de estar em uma academia e "se sentir linda, mas estar um esqueleto" igual a influenciadora.



Gabi Brandt rebateu: "o importante é 'estar se achando linda'!!". Pouco tempo depois, o post da hater foi excluído.

o importante é “estar se achando linda”!! ☺️ — Gabi Brandt (@_gabibrandt) May 31, 2024





Focada nos treinos nos últimos meses, Gabi já expressou o desejo de virar fisiculturista. "Uma franguinha tentando entrar na bolha dos bodybuilders", disse ela, que revelou estar com 54kg atualmente.

Vale lembrar que a influenciadora já desabafou sobre a distorção de imagem que tinha quando saiu da adolescência. Ela revelou também que 67kg foi o "seu maior peso" até hoje.

"Tem muita gente comentando: 'Seu corpo era lindo. O que aconteceu?'. Nessa época, eu tinha 18 anos. Usava Photoshop. Eu tinha uma pancinha ali. Tinha toda uma distorção de imagem. Graças a Deus me libertei disso, porque cresci", disse na época.

