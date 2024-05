Reprodução/Instagram Fabio Porchat e o pai curtem dia de piscina na Hungria

Fabio Porchat, de 40 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira (30) de feriado para compartilhar fotos de momentos especiais ao lado do pai Fabio Porchat, de 71 anos, em uma viagem que fizeram juntos para Budapeste, na Hungria.

"Viagem com meu pai! Estamos em Budapeste a pedido dele. Solzinho com direito a águas termais húngaras! Na última foto vamos ver se vocês descobrem onde está Wally! (No caso, ele mesmo)", brincou o ator na legenda que acompanha as fotos da dupla.

O ator comentou ainda que o destino foi escolhido pelo pai, e compartilhou várias fotos dele se divertindo pelas paisagens do local, além de conhecer teatros e um clube.

“Piscinão de Ramos em Budapeste”, brincou um seguidor. “Sesc europeu?!”, escreveu outro. "De perninhas cruzando dando um belo close nesse solzinho maravilhoso, paraaa agora sei de onde vem seus genes", comentou uma fã.

O nome do pai

Fabio Ferrari Porchat de Assis, é empresário, escritor e roteirista, ele é mais conhecido apenas por Fabio Porchat, assim como o filho famoso, Fábio Porchat de Assis. Pela pequena diferença no nome, o ator do Porta dos Fundos não recebe “Filho” ou “Júnior” no nome.

