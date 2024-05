Reprodução/Instagram Maria Lina faz desabafo sobre perda do filho

Maria Lina usou as redes sociais nesta quarta-feira (29) para um desabafo, isso porque a data marca o dia em que João Miguel, filho que teve com o comediante Whindersson Nunes, completaria 3 anos. O bebê nasceu prematuramente, com apenas 22 semanas de gestação, em 29 de maio de 2021, e veio a óbito apenas dois dias depois.

Por meio dos stories, a empresária compartilhou com os seguidores uma mensagem que recebeu da mãe dela. “Hoje é um dia muito especial. Apesar dele não estar aqui. Mas está em nosso coração. Agradecer a Deus por Ele ter nos mostrado um amor que é incompreensível. E com tão pouco tempo nos fez pessoas melhores. Lá de cima ele está orgulhoso e nos protegendo sempre. E com o tempo ele te deu todas as respostas. Viva nosso passarinho. Viva nosso João. E que os sorrisos que deres hoje não te insiram a sensação de culpa. Isso fará ele feliz. Estaremos sempre juntos.”

Junto a mensagem da mãe, Maria fez um desabafo. “Feliz aniversário, filho! Você sempre foi nosso passarinho, voou para longe… Queria você mais perto, mas tô aqui de longe sempre sentindo você perto.”

No dia do nascimento de João Miguel, Whindersson compartilhou em suas redes sociais uma foto na qual o bebê segurava seu dedo. A foto inspirou um quadro que ela tem em casa.

“Te amei antes de te conhecer, te amei quando te vi e vou te amar para sempre, mesmo depois que você voltou para Jesus. Você é o dono do meu amor mais puro”, escreveu.



Maria Lina compartilha mensagem que recebeu da mãe Reprodução/Instagram Quadro inspirado em foto de João Miguel Reprodução/Instagram Foto compartilhada por Whindersson Nunes no dia 29 de maio de 2021 Reprodução/redes sociais