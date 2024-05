Reprodução X, antigo Twitter - 29.5.2024 Mamie Laverock

A atriz canadense Mamie Laverock, de 19 anos, sofreu um acidente no dia 26 de maio. A jovem artista, que ficou conhecida por interpretar Rosaleen Sullivan na série “Quando Chama o Coração”, exibida pela Record TV no Brasil, caiu do quinto andar de um hospital em Vancouver, no Canadá.

No site GoFundMe, a família da jovem lamenta: "Estamos profundamente tristes em informar que no dia 26 de maio, Mamie, que esteve em tratamento intensivo durante as últimas duas semanas, foi escoltada para fora de uma unidade de segurança do hospital e levada até uma sacada, de onde caiu cinco andares. Ela sofreu ferimentos com risco de vida, passou por várias cirurgias extensas e atualmente está em suporte vital”.

Mamie sofreu uma “emergência médica”, que ainda não foi explicado, e ficou internada desde então. A mãe da atriz, Nicole Compton, afirmou que “conseguiu chegar a tempo de salvar a vida” da filha. Ela criou uma arrecadação online para ajudar a custear o tratamento de Mamie. A família já conseguiu arrecadar mais de 15 mil dólares canadenses.

Carreira de Mamie Laverock

A jovem começou cedo a atuar. Seu primeiro filme foi “Guerra É Guerra” (2012), quando tinha apenas 7 anos. Ela também fez parte do elenco do filme de terror “The Hollow Child” (2017) e nas séries “Psych” e “Lemony Snicket: Desventuras em Série”.

Entretanto, seu papel de maior notoriedade foi o de Rosaleen Sullivan, nas duas primeiras temporadas da série “Quando Chama o Coração”. O elenco da série e o canal que produz, Hallmark Channel, lamentaram o incidente da atriz.

"Ficamos profundamente tristes ao saber das notícias sobre Mamie Laverock. Como uma amada membra da família ‘Quando Chama o Coração’, desejamos a ela e sua família paz, conforto e muitas orações ao longo dessa época difícil”, afirma o canal.





O protagonista de "Quando Chama o Coração”, Erin Krakow, incentivou os fãs da produção a ajudar na arrecadação: "Acabei de doar. Se você tiver meios para fazer isso, espero que doe também”.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp