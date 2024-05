Reprodução Instagram - 29.5.2024 Isabel Fillardis com o filho, Jamar

A atriz Isabel Fillardis , de 50 anos, usou as redes sociais na última terça-feira (28) para fazer uma homenagem ao filho do meio: Jamal Anuar, que completou 21 anos. O jovem nasceu com síndrome de West.



Trata-se de uma rara doença neurológica. A condição é conhecida por causar espasmos epiléticos. Na emocionante declaração feita ao aniversariante, Fillardis relembrou que passou a se comunicar com ele pela música.



“Eu posso dizer que essa canção 'Bem Simples' foi a primeira comunicação com Jamal. Todas as vezes que eu não conseguia entender o que ele queria, e ficava angustiada, eu simplesmente cantava essa música e ele parava e sorria”, lembra.



“São 21 anos, minha gente! 21 anos de força, resiliência, aprendizado, esperançar e amar. Feliz vida, meu filho”, acrescentou ela, que também é mãe de Analuz, de 23 anos, e Kalel, de 10.



Os três filhos são fruto da antiga relação com o ex-marido, Júlio César Santos. Isabel já revelou que, além de Jamar, os outros dois filhos também são neurodiversos . Ou seja, indivíduos que tem um desenvolvimento neurocognitivo atípico.



O caçula foi diagnosticado com autismo e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) . Já Analuz recebeu o diagnóstico de transtorno de ansiedade após episódios de crises.

