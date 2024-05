Reprodução/Instagram Gretchen chama a atenção ao mostrar treino e tratamento de glúteo

Nesta quarta-feira (29), Gretchen completará 65 anos e para começar o novo ciclo com o pé direito, a cantora passou por procedimentos estéticos.

Nas redes sociais, a artista mostrou como mantém o bumbum durinho exibir o treino pesado e o tratamento para empinar o glúteo.

"Vim fazer o bumbum na nuca", disse ela se referindo 'muscle up', que além de empinar o bumbum deixa o glúteo lisinho e durinho.

Recentemente, Gretchen apareceu no perfil do Instagram para defender o marido, Esdras de Souza , após ele ter sido alvo de comentários negativos. A cantora compartilhou um vídeo rebatendo os questionamentos sobre o tamanho das partes íntimas do músico.

"Cuida da vida de vocês. Estão preocupados com meu marido, o tamanho do pinto dele, da perna... Vocês não sabem se é grande, pequeno, grosso, fino, o importante é que ele me satisfaz", disse ela.





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp