Reprodução/Instagram Gretchen rebate haters por tamanho de parte íntima do marido: 'Me satisfaz'

Gretchen apareceu no perfil do Instagram para defender o marido, Esdras de Souza, após ele ter sido alvo de comentários negativos.

A cantora compartilhou um vídeo rebatendo os questionamentos sobre o tamanho das partes íntimas do músico.

"Cuida da vida de vocês. Estão preocupados com meu marido, o tamanho do pinto dele, da perna... Vocês não sabem se é grande, pequeno, grosso, fino, o importante é que ele me satisfaz", disse ela.

A influenciadora pediu para os usuários pararem de atacar. "Se a gente cuidar mais da nossa vida, com certeza não vamos cuidar da vida dos outros. Vamos parar com essas palhaçadas. Desnecessário isso tudo".

Gretchen ainda falou da cobrança para divulgação da tragédia no Rio Grande do Sul. "Eu leio 'vocês ficam postando dancinha', entra no meu Instagram e vê quantos posts de doação tem. Não posso reconstruir um estado, mas estou pedindo doação".

"Nem no Brasil moro, mas não vou ficar postando coisas infelizes para as pessoas que estão tristes terem momento de alegria. Os infelizes com certeza serão bloqueados. Estou cheia de tempo pra bloquear os outros", concluiu.

