Angélica Goudinho Giullia Buscacio iniciou terapia após morte de Domingos Montagner

A atriz Giulia Buscacio revelou o que a motivou a começar a terapia que, atualmente, ajuda a lidar com as críticas que recebe nas redes sociais.

Vivendo Sandra, na novela Renascer, a artista contou que a morte de Domingos Montagner, em 2016, foi o ponto inicial do tratamento. O ator morreu afogado no intervalo das gravações da novela Velho Chico.

"Faço terapia desde "Velho Chico", quando aconteceu toda aquela situação com o Domingos [Montagner, morto durante as gravações], que era uma pessoa muito querida para mim. Hoje sou aquela pessoa que levanta a bandeira da terapia", disse ela em entrevista ao UOL.

Giulia ainda analisou os benefícios do tratamento psicológico na carreira. "Entendo que foi a melhor coisa que fiz por mim, pela minha profissão, e enquanto mulher também, porque gosto de falar sobre como é muito complicado ter que lidar com essa questão do assédio o tempo inteiro, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Isso é uma coisa que me acompanhou a vida inteira", completou.

A morte de Domingos Montagner

Em setembro de 2016, Domingos Montagner desapareceu nas águas do Rio São Francisco, em Sergipe , enquanto aproveitava um banho com Camila Pitanga no intervalo das gravações da novela Velho Chico.

Vale lembrar que, quando o ator morreu, ele vivia o auge de sua carreira como o Santo, protagonista de "Velho Chico", novela das nove. Como a trama já entrava em sua reta final, a direção optou por não substituir Montagner e, de uma forma emocionante, o olhar de Santo esteve presente em toda a sequência do folhetim, como se a câmera fosse seus olhos.

