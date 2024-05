reprodução/ABC Johnny Wactor morreu aos 37 anos durante uma tentativa de assalto

A polícia norte-americana trouxe mais detalhes acerca do assassinato de Johnny Actor, conhecido pela atuação na série dramática estadunidense “General Hospital”. O ator foi assassinado no último sábado (25), quando foi baleado durante um assalto.



Segundo Jader Chaves, que é porta-voz do Departamento de Polícia de Los Angeles, os bandidos atiraram em Johnny e fugiram em um carro. Isso porque o ator teria abordado os criminosos durante a tentativa de roubo.



A polícia norte-americana defende que os assaltantes não queriam roubar o veículo, mas, sim, o catalisador. Após ser baleado, o intérprete foi submetido a socorro médico, porém não resistiu e faleceu.



Em entrevista concedida ao “LA Times”, o irmão de Johnny explicou o motivo do ator ter reagido ao assalto. Grant Wactor disse que o irmão reagiu por acreditar que o carro estava sendo rebocado. Segundo ele, o ator não entendeu que se tratava de uma tentativa de roubo. “Parece que era o lugar errado, a hora errada", pontuou Grant.



Além do destaque que ganhou ao participar do seriado “General Hospital”, Johnny Wactor participou de outras produções televisivas. O destaque é para as obras: “Hollywood Girl”, “The OA”, “Mentes Criminosas”, “Westworld” e “NCIS”.

