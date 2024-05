Reprodução Alexandre Correa, ex de Ana Hickmann, está sendo investigado pelo DEIC

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, está sendo investigado pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), acusado de movimentações financeiras de uma suposta conta em um banco da Inglaterra. Além do empresário, a ex-assistente pessoal da apresentadora, Claudia Helena dos Santos, também é alvo da operação. A dupla teria movimentado um montante de R$ 947 milhões.

Alexandre e Claudia foram acusados de falsificar as assinaturas de Ana Hickmann para conseguir empréstimos e desviar patrimônio da apresentadora. O novo inquérito foi aberto após a defesa da loira entregar os documentos. O iG Gente teve acesso ao laudo pericial realizado pela defesa de Ana Hickmann acerca das supostas assinaturas falsificadas .

À Folha de S.Paulo, o DEIC confirmou que uma investigação está sendo traçada contra a dupla: “O caso é investigado por inquérito policial na 3ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Fraudes Financeiras e Econômicas do DEIC. O conteúdo dos documentos apresentados está sendo analisado e a autoridade policial aguarda a chegada de outros laudos periciais já requisitados para conclusão do caso".

Em contrapartida, Alexandre nega as acusações e afirma que está recebendo linchamento público por parte de Ana Hickmann: “Se eu tivesse todo esse dinheiro na conta, eu estaria passando esse sofrimento todo, aguentando todo esse desaforo? R$ 500 milhões? Ah, por favor, né?"

O DEIC apura uma suposta conta no Barclays Bank, sediada na cidade de Londres, em que consta o nome de Correa e Helena. O primeiro depósito na conta seria no valor de R$ 500 milhões.

Além desta, outras quatro movimentações suspeitas estão sendo investigadas:

No dia 11 de março de 2022, uma transação no valor de US$ 12 milhões de dólares (R$ 61,8 milhões na cotação atual);

16 de janeiro de 2021, R$ 200 milhões recebidos;

10 de maio de 2022, R$ 15 milhões recebidos;

31 de agosto de 2022, US$ 33 milhões de dólares (R$ 170,1 milhões).

A soma total dos valores chega a R$ 946,9 milhões, segundo as informações do DEIC. A defesa levanta, no entanto, uma suspeita nos nomes envolvidos nas transações, que respondem na justiça por aplicarem golpes em diversos estados brasileiros.

Segundo o empresário disse ao F5, ele teria ficado sabendo da investigação após ser contatado pela imprensa, e perdeu a paciência ao comentar o caso: “Só pode vir a autofágica e mitomaníaca da Ana Hickmann. Não tem outra fonte. Somente essa louca que quer que eu seja dizimado em praça pública. Com tudo o que me acusaram até agora, eu continuo no mesmo lugar, com rede social ativa, com passaporte à disposição. No ano passado, ofereci meu sigilo bancário para abrir. Chega! Paciência tem limite. Que bobajada. Que coisa de gente tosca, limitada”, afirmou.

O empresário continua: “É só aquela boia-fria da Ana Hickmann para fazer um negócio desse, com aquele Q.I de boia-fria dela, abaixo de 80, que ela é uma retardada mental. Desculpa, perdi a paciência. Só essa retardada mental da Ana Hickmann para apresentar um negócio desse. Eu quero ver alguém elencar um valor a mim. Quero ver mesmo. São 195 dias vivendo esse massacre. Eu estou de saco cheio, irmão!"

