reprodução/ABC Johnny Wactor morreu aos 37 anos durante uma tentativa de assalto

O ator Johnny Wactor , conhecido por sua atuação na série "General Hospiral" , morreu neste sábado, 25, em uma tentativa de assalto em Los Angeles, nos Estados Unidos .

De acordo com o site norte-americano "TMZ", Wactor levou um tiro após ver três homens tentarem arrombar seu carro no centro de Los Angeles. Ele estava acompanhado de um amigo.

Ao portal norte-americano, a mãe do ator, Scarlett Wactor, disse que seu filho não tentou reagir ao assalto. Mesmo assim, os criminosos atiraram nele antes de levar o automóvel.

O ator ainda foi socorrido e levado a um hospital mais próximo, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia ainda não identificou os suspeitos, que estão foragidos.

Carreira

Wactor interpretou o personagem Brando Corbin entre 2020 e 2022. O ator participou de aproximadamente 200 episódios do seriado que já dura mais de 60 anos no canal americano ABC.

Ao longo da carreira, Wactor também colecionou atuações em séries famosas, como "Army Wives", "Westworld", "The OA", "NCIS", "Station 19", "Mentes Criminosas" e "Hollywood Girl".

