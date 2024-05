Reprodução/Instagram Milionário, da dupla com José Rico, recebe alta após AVC e cirurgia

Milionário, da dupla Milionário e José Rico, recebeu alta do hospital no domingo (26) após um AVC . O cantor estava no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto desde a segunda-feira (20).

Inicialmente, o artista foi "diagnosticado com AVC Isquêmico e, após sua melhora, submetido ao implante de marca-passo definitivo fisiológico em função de um diagnóstico de Arritmia Cardíaca. Na Beneficência Portuguesa, o paciente foi atendido pelas equipes de neurologia e cardiologia", afirmou o boletim médico nesta segunda-feira (27).

O hospital completou declarando que o paciente deixou o local "disposto, consciente, comunicativo, sem a presença de déficit motor ou sensitivo e alimentando-se normalmente".

Na sexta-feira (24), Milionário foi diagnosticado com arritmia cardíaca e submetido ao implante de marca-passo.

