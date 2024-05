Reprodução Cantor Milionário passa por cirurgia após ter diagnóstico definido

O cantor Milionário, de 84 anos, foi diagnosticado com arritmia cardíaca nesta sexta-feira (24) e submetido ao implante de marca-passo. O sertanejo está internado desde o dia 20 de maio, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico.



Mais cedo, ele foi submetido a exames que definiram a condição de saúde. O artista segue no Hospital Beneficência Portuguesa em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

O boletim médico tranquilizou os fãs ao apontar o quadro estável. O cantor Milionário está consciente e comunicativo, além de não apresentar sequelas motoras ou sensitivas. Na quinta-feira (23), o veterano deixou a UTI e foi transferido para o quarto do hospital.

De acordo com a equipe médica, a condição de saúde relaciona-se com o período complicado que o cantor está passando. Ele estava vivenciando um estresse traumático pela perda de um ente querido.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp