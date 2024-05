Reprodução/Instagram MC Daniel particiou de Futebol SOlidário, para arrecadar fundos para ítimas do Rio Grande do Sul

MC Daniel não faz segredo sobre a possibilidade de ter filhos, o cantor já declarou seu desejo de ser pai publicamente em suas redes sociais. E, ao que tudo indica, o bebê pode estar a caminho, ao menos é o que deixou a entender o funkeiro.

Em entrevista ao Gshow, após o final da partida de Futebol Solidário em apoio as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, realizada no domingo (26), no Maracanã, questionado sobre paternidade, o cantor disse, em tom de brincadeira: “Esse ano, se Deus quiser”.

Ainda durante o evento no Rio de Janeiro, o cantor foi ovacionado pelas crianças ao entrar em campo no início da partida. Esse carinho, segundo ele, se deve as suas músicas e a um “personagem caricato” assumido pelo artista.

"Eu mostro gostar muito de crianças, eu sou um cara muito caricato também. Muitas das minhas músicas viralizaram através das crianças; 'Dentro da Hilux', 'Falcão Te Amo'. Acaba que as crianças dançam, veem que sou eu que canto, aí veem o clipe, já vê que eu sou o Falcão, já vê que eu sou o Máscara, aí é meio que um personagem", disse ele.

O cantor assume ainda estranhar a reação dos fãs, que ficam eufóricos, gritam e se emocionam quando o encontram. "Mas eu me sinto muito grato, muito lisonjeado. Eu fico muito feliz, muito grato, e espero que isso nunca suba pra minha cabeça, nem que eu pense que eu sou melhor ou pior do que ninguém por causa disso", contou.